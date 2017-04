Belotti: "Clausola da 100 milioni? È il campo a determinare il mio valore"

" Non mi sono mai soffermato a pensare alla pesantezza di questi cento milioni perché ho sempre pensato che il mio valore lo debba dimostrare sul campo ed è il campo che darà il giudizio e determinerà il mio valore "

Andrea Belotti, attaccante del Torino e grande protagonista in campionato, commenta così la cifra fissata dal Torino per la clausola rescissoria (100 milioni). "Nel mondo di oggi ormai si parla di cifre esorbitanti. Vai a pagare tanti giocatori anche settanta, ottanta milioni, o arrivi anche ai cento", ha spiegato il nazionale azzurro a Sky Sport per lo speciale 'L'anno del Gallo'. "Ormai il mercato, il valore del mercato si è alzato a dismisura rispetto agli ultimi anni. Questa cosa per me non è un peso, e nemmeno per mio papà, perché seguendo il mercato si sente parlare di cifre veramente eccessive: ci sono quelli che spendono cifre elevatissime, magari non gli cambia niente perché hanno i miliardi dietro".

I sogni nel cassetto: Mondiali e Champions

Belotti è una delle grandi speranze azzurre in vista di Russia 2018: "Il Campionato del Mondo è un sogno per qualsiasi giocatore, così come la Champions League. Sono le due cose che quasi tutti i calciatori penso sognino di poter vincere. La prima sensazione che ho avuto, quando ho varcato Coverciano da giocatore della Nazionale maggiore, è stata proprio l'unione del gruppo", ha raccontato il 'Gallo'. "Anche dopo un Europeo dove si è usciti in malo modo con la Germania, il gruppo non si è disunito, è rimasto ancora più compatto.

" Poi secondo me c'è stato un fattore importante, l'inserimento di giovani forti, che comunque può crescere ancora tanto grazie all'aiuto del mister e di quelli più esperti e un po' più vecchi, che avendo vissuto tanto di calcio possono dare numerosi consiglio soprattutto ai più giovani per affrontare al meglio questo campionato mondiale "

Il Gallo, la Joya e Sheva

Belotti ha poi parlato dell'argentino Dybala, suo compagno di squadra al Palermo ed oggi stella della Juventus: "Paulo l'ho conosciuto nell?anno della Serie B. Si vedeva che aveva delle qualità eccezionali, dei numeri che vedi fare a pochi giocatori. Però in serie B non riusciva ad essere incisivo. Poi siamo arrivati in A, e mi ricordo che appena è iniziato il ritiro sembrava un giocatore che si era completato. Aveva acquistato una sicurezza dei propri mezzi, una personalità che gli ha permesso di fare tutto quello che sta facendo. Adesso lo sta dimostrando. Può arrivare lontanissimo perché è veramente forte. Ovviamente - ha continuato l'attaccante granata - mi sarebbe piaciuto giocare con lui, ci sono state poche occasioni perché giocavano Vazquez e Dybala quell'anno a Palermo". Il ricordo è andato poi agli inizi:

" Correvo come un pazzo e sognavo di diventare come Shevchenko, perché Shevchenko era ed è rimasto un idolo. La sua fame in campo, la sua tranquillità e la sua capacità di essere professionista fuori. Ce ne sono stati pochi di giocatori che sono stati al suo livello. Io lo ricorderò sempre come un idolo "

"Ho sentito dire di tante somiglianze, però il mio pensiero è sempre lo stesso: credo che ogni giocatore sia diverso da tutti gli altri. Io sono Belotti e spero che un giorno possa essere ricordato da Belotti", ha concluso.