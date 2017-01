Belotti ed il futuro: “La mia permanenza può dipendere dalla qualificazione in Europa League”

Parole importanti quelle pronunciate dall’attaccante del Torino Andrea Belotti in queste ore:

" La mia permanenza in granata può dipendere dalla qualificazione in Europa League. Il futuro è incerto, nessuno sa bene cosa può accadere. Di certo una qualificazione in Europa League potrebbe pesare "

Lo scenario

In caso di mancata qualificazione alla EL e di una grande offerta per il Gallo, il Torino potrebbe decidere di vendere il proprio numero 9. In questa prima parte di stagione, grazie ai 16 gol in 21 partite, molti top club italiani e europei hanno messo gli occhi su di lui. Vale ricordare che, per le cessioni all'estero, il Torino ha inserito nel contratto una clausola di 100 milioni di euro. Il club granata al momento si trova all’ottavo posto della Serie A, a meno cinque punti dall’ultima posizione valevole per la qualificazione in Europa.