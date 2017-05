Belotti seguito dalle big inglesi. Cairo: "Non lo vendo in Italia"

Il talento di Andrea Belotti sta crescendo di partita in partita, e il numero dei suoi estimatori è aumentato a sua volta, arrivando a coprire l’intera Europa. Per la prossima gara di campionato infatti, che sarà anche il derby della Mole, saranno presenti alcuni emissari di Arsenal, Manchester United e Chelsea per visionare il centravanti della nazionale.

Urbano Cairo, intervistato a riguardo, ha esaltato le qualità del proprio giocatore, e pronosticato la prossima sistemazione orientandola verso l’estero e spegnendo i sogni dei tifosi del Milan.

" Belotti ha fatto gol di destro, di sinistro, di testa… Gli manca solo il petto. Il suo bello è che è il primo a dire di dover ancora imparare. È così umile che ha rifiutato di fare 'I Signori del Calcio' per Sky, perché ha detto che ancora non è un signore del calcio. Il valore giusto è 100 milioni, credo. La clausola c’è solo per l’estero, non per l’Italia. Perché io Belotti non lo vendo. Un altro anno al Toro, altri 30 gol e sarà stato un bene per noi e per lui. "

Lorenzo Garbarino