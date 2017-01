Belotti via dal Torino? Secondo il Sun, l'Arsenal può prenderlo a soli 60 milioni (senza clausola)

L'Arsenal ha deciso! Sarà Andrea Belotti l'obiettivo forte per il mercato estivo visto l'obbligo dei gunners di rimettere in ordine il reparto offensivo tra Giroud (che ha 30 anni), Alexis Sánchez che non rinnova, Lucas Pérez non proprio decisivo e Danny Welbeck (quasi sempre infortunato).

Wenger è un grande estimatore di Belotti e tra Luglio e Agosto cercherà di effettuare l'affondo decisivo per strappare il classe '93 al Torino. L'attaccante ex Palermo ha da poco rinnovato il contratto con i granata (accordo fino a Giugno 2021 con clausola rescissoria di 100 milioni) ma secondo il The Sun spunterebbe un'opzione che l'Arsenal ha stretto tempo fa con il Toro, opzione che 'regalerebbe' Belotti per 'soli' 60 milioni.

Un bello sconto per i gunners che se dovessero mettere, realmente, sotto contratto Belotti potrebbero a questo punto lasciar libero Alexis Sánchez, parso un po' troppo distratto nelle ultime settimane a causa del mancato rinnovo. Il cileno è seguito dalla Juventus e potrebbe essere proprio l'ex Udinese il rinforzo importante per i bianconeri per la prossima stagione.