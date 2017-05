Benatia insultato in diretta tv: "Marocchino di m...", bufera sulla Rai

Scoppia il caso Benatia-Rai al termine del derby tra Juventus e Torino, anticipo serale della 35/a giornata di Serie A. Il difensore bianconero, in collegamento dallo Stadium per commentare il pareggio, ha sentito a un certo punto nel corso dell'intervista un insulto in cuffia. "Chi ha parlato dietro? Chi ha detto questo?", la replica dell'ex giocatore della Roma. Immediato l'intervento in studio della conduttrice Sabrina Gandolfi. "Ci sono dei problemi tecnici, continui pure".

Qualche istante dopo il centrale se n'è andato abbandonando la postazione. Secondo quanto riferito successivamente dall'ufficio stampa della Juve, al giocatore sarebbe stato detto "marocchino di m...", insulto arrivato in cuffia e non dallo studio televisivo.