Berardi è tornato: in campo senza gol (ma con ammonizione) dopo quattro mesi

Rieccolo. Domenico Berardi era tornato nella lista dei convocati per Sassuolo-Torino, non è stato inserito nella formazione iniziale da Eusebio Di Francesco. Ma al 72’ è giunto il suo momento. Per sbloccare la partita, il tecnico neroverde ha sostituito Matteo Politano e ha messo in campo la stella emiliana.

Un ritorno atteso dai tifosi del Sassuolo e da tutti gli appassionati italiani, perché Berardi mancava dalla seconda giornata di campionato. Dal 28 agosto 2016 all’8 gennaio 2017, quattro mesi lunghissimi per lui e per tutta la squadra, ancora imbrigliata nella lotta retrocessione.

Berardi ha dato riscontri interessanti, pur non risultando decisivo ai fini del risultato ed entrando nel tabellino soltanto per l’ammonizione rimediata all’85’ (fallo su Baselli). Il miglior viatico per il rientro a pieno regime. Bentornato!