Berardi, fine del calvario: rientro imminente, contro Torino o Palermo

Domenico Berardi vede la luce in fondo al tunnel. Rientrerà, se non già in occasione della sfida contro il Torino di domenica 8 gennaio, per la delicata sfida salvezza del 15 gennaio contro il Palermo. Il calvario sta per finire e per il Sassuolo questa senz’altro è una lieta novella fermo restando la precaria classifica.

Doveva rimanere fermo per 2-3 settimane dopo aver accusato uno stiramento al legamente collaterale del ginocchio sinistro, invece la sosta ai box è durata quattro mesi quattro, convertendosi presto in un arcano alimentato anche dai media. Dopo interminabile assenza Berardi è tornato ad allenarsi il 30 dicembre, aggregandosi in pianta stabile al gruppo. Patron Squinzi lo ha già ribattezzato “il miglior acquisto possibile per il mercato di gennaio”, mentre Eusebio Di Francesco ha ironizzato sulla vicenda: "È come se lo avessimo mandato in prestito per sei mesi". Rimane il fatto che finalmente l’attaccante mancino del Sassuolo è abile e arruolabile a tutti gli effetti.

