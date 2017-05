Bernardeschi agguanta il Sassuolo al 93', ma il 2-2 allontana la Fiorentina dalla corsa all'Europa

Finisce 2-2 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina. Vantaggio ospite nel primo tempo con Chiesa, che insacca su assist di Borja Valero dopo l'errore dal dischetto di Kalinic. Nella ripresa l'insistenza del Sassuolo porta al pari di Politano, su rigore al 74' e al gol nel finale di Iemmello, che di testa fa festeggiare il Mapei Stadium. Quando sembra finita però, un ingenua gestione da parte dei neroverdi consente a Bernardeschi di siglare la rete del 2-2. Si ferma la corsa della Fiorentina all'Europa.

La cronaca

Sousa sorprende tutti lasciando in panchina Bernardeschi, che però è costretto a far entrare dopo un quarto d'ora per un infortunio che toglie dal campo Badelj. La Fiorentina però fa una fatica tremenda a costruire gioco, sbaglia tanti appoggi facili a centrocampo e in difesa rischiando più volte di andare sotto. Tatarusanu deve esprimersi al meglio in un paio di occasioni su Duncan, poi alla mezz'ora la partita può cambiare. Bernardeschi, accesosi poco prima con una bella palla per Kalinic, punta l'area e viene steso da Adjapong che causa il rigore. Kalinic però si fa ipnotizzare da Consigli, che vola alla sua destra e neutralizza sia la prima conclusione che la ribattuta. Dal grave errore la Viola prende fiducia e dopo poco passa. E' il 37' e Borja Valero lancia alla perfezione per Chiesa che davanti a Consigli controlla e lo batte. 0-1 e si chiude il primo tempo.

Nella ripresa cambia tutto. La Fiorentina sembra inizialmente poter mantenere il risultato, ma il Sassuolo risponde presente. Ci provano Sensi una volta e Matri due, con Tatarusanu che para in entrambi i casi. Si va al 73', quando il Sassuolo impatta. Rodriguez stende in area Berardi e dal dischetto il neo entrato Politano fa 1-1. E' proprio l'esterno offensivo di scuola Roma a cambiare la faccia dei neroverdi, che pochi minuti dopo trovano il vantaggio grazie a Iemmello che, anch'egli subentrato, svetta in area da corner a fa secco nuovamente Tatarusanu. Il Sassuolo ha in mano la partita ma sull'ultima azione gestisce malamente il possesso, regalando il contropiede alla Fiorentina che realizza con una prodezza di Bernardeschi. 2-2 finale e Viola che probabilmente dice addio ai sogni europei.

La statistica

3 – Federico Chiesa è il più giovane calciatore di questo campionato ad aver segnato almeno 3 gol. Per lui il futuro sembra garantito.

Il migliore

Stefano Sensi: cambi di gioco illuminanti, giocate sopraffine, intelligenza nella gestione del gioco e gran tecnica. Stagione segnata dagli infortuni la sua, ma di talento ce n'è tanto e oggi l'ha regalato ai pochi tifosi accorsi al Mapei Stadium.

Il peggiore

Nikola Kalinic : sbaglia un gol per lui “facile” su assist di Bernardeschi a metà prima tempo e appena dopo sbaglia, calciando molto male, il rigore che avrebbe potuto dare il vantaggio alla Fiorentina. Partita da dimenticare.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Aquilani (79' Ricci), Sensi, Duncan; Berardi, Ragusa (46' Politano), Matri. All. Di Francesco

FIORENTINA (3-4-3): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Rodriguez; Olivera, Badelj (16' Bernardeschi), Vecino, Chiesa (62' Tello); Cristoforo (77' Babacar), Kalinic, Valero. All. Sousa

Arbitro: Gavillucci di Latina

Gol: 37' Chiesa (F), 73' Politano (S), 85' Iemmello (S), 93' Bernardeschi (F)

Note: espulso Rodriguez (F) per doppio giallo; ammoniti Ragusa (S), Berardi (S), Rodriguez (F). Adjapong (S), Chiesa (F), Vecino (F), Sensi (S), Olivera (F); Ricci (S).