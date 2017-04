Bernardeschi ai raggi X: la sfida all'Inter vale il presente e una fetta di futuro

L’anticipo della 33esima giornata di Serie A mette di fronte Fiorentina e Inter e al di là delle residue ambizioni europee di due grandi deluse di questo campionato, i riflettori sono puntati su un giocatore che è chiamato a fare la differenza da qui a fine stagione. Per lui, per la squadra e per un futuro ancora da scrivere: potrebbe essere tinto di viola o potrebbe riguardare proprio l’avversaria odierna per la quale sarà un osservato speciale.

La situazione

Il rinnovo di Bernardeschi è legato al nome del nuovo tecnico della Viola. La Fiorentina, attraverso il suo direttore generale Corvino, ha avanzato una proposta economica ben precisa: accordo fino al 2021, più ricco, fino al raggiungimento di circa 2,5 milioni di euro netti a stagione comprensivi dei bonus. Il tutto per un investimento da parte del club di circa 25 milioni di euro lordi per l'intera durata del legame con il giocatore che avrà materiale su cui riflettere con il suo procuratore, Bozzo.

Le prospettive

L’offerta è dunque un rinnovo con ritocco dell’ingaggio e una promessa di essere al centro del progetto tecnico con la fascia da capitano al braccio. Nell’anno che porta ai Mondiali questo potrebbe essere un incentivo a rimanere a Firenze, anche se Bernardeschi vorrebbe l’inserimento di una clausola rescissoria per potersi liberare nel 2018. Corvino è restio a concedergliela e le pretendenti possono così sperare. Non è un segreto che, oltre a importanti top club stranieri (Chelsea su tutti), in Italia Inter e Juventus (ormai defilata per lo scetticismo dell'interessato) siano da tempo sulle tracce del 23enne.

I punti di forza

È lecito, però, interrogarsi sul valore di un talento che quest’anno è esploso. Il numero 10 viola si era fermato a 2 gol e 4 assist con una media di 1.6 tiri a partita al termine della Serie A 2015-2016. Un bottino magro polverizzato in questo campionato:

10 gol

4 assist

2.2 tiri a partita

78% di passaggi riusciti

Dove può migliorare

Numeri diversi, numeri che evidenziano una crescita di un mancino che predilige la conclusione da fuori area. Ben 4 dei gol realizzati arrivano, infatti, al di fuori dei sedici metri. Il carrarese ha ancora margini di miglioramento e sa perfettamente su cosa deve lavorare:

28% di duelli vinti in tackle

20% di duelli aerei vinti

59 tiri totali

29 tiri in porta

Quanto vale Bernardeschi?

Con quel sinistro a disposizione Bernardeschi dovrebbe indubbiamente tirare di più. Le conclusioni totali in porta lo proiettano alla 29esima posizione di questa speciale classifica della Serie A: Dzeko primeggia con 76, poi troviamo Mertens e Higuain, ma per intenderci Zapata, Dzemaili, Caprari e Politano vengono tutti prima del numero 10 viola. Un tiro preciso dunque ma non abbastanza utilizzato e, per fare il definitivo salto di qualità, servirebbe anche un pizzico di cattiveria in più nei duelli. Quando c'è da battagliare manca ancora qualcosina, come una maggiore assunzione di responsabilità. Quella sana grinta che lo rende un profilo di indiscutibile valore, ma ancora discontinuo.

Un futuro con Icardi?

La prima parte dell’attuale stagione è stata esaltante per Bernardeschi che ha disputato la sua miglior partita contro il Napoli prima di Natale confermando di poter incidere contro le grandi anche contro la Juventus (sua la gemma per Kalinic). Insomma, solo l’infortunio ha fermato la sua ascesa, ma nel rush finale potrà proseguire la scalata a partire dal match contro Icardi e compagni. E i nerazzurri, data la possibile partenza di Perisic, avrebbero tutto l’interesse a rinforzarsi con questo gioiello: sulla trequarti lui sì che potrebbe confezionare per la gioia dell’argentino gli assist di domani.