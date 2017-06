Bernardeschi strizza l'occhio alla Juve: "Baggio e Del Piero i miei idoli"

"Oggi sono un giocatore con molta più esperienza internazionale e con più carattere. Anche a livello tecnico ho lavorato in ruoli diversi, ho vissuto un'esperienza preziosa con la nazionale maggiore a UEFA EURO 2016, mi ha fatto maturare molto".

Così il fantasista dell'Italia Under 21 Federico Bernardeschi nel corso di una intervista esclusiva a UEFA.com. Sulla nuova generazione di talenti italiana. "Credo ci sia una generazione talentuosa che piano piano sta emergendo grazie all'ottimo lavoro di mister Ventura e di Di Biagio. Ci divertiremo un sacco", ha detto. Sul compagno che lo ha più impressionato, il giocatore della Fiorentina ha dichiarato: "Tutti i ragazzi che arrivano in nazionale hanno qualcosa di speciale, sono tutti giocatori che hanno un grande futuro davanti. Se devo fare un nome su chi mi ha impressionato quando l'ho visto per la prima volta, dico Donnarumma. Per l'età che aveva, faceva vedere qualcosa fuori dal comune".

Idoli? Baggio, Totti e Del Piero

Sui 3 giocatori preferiti nella storia della nazionale italiana, Bernardeschi ha risposto: "Essendo un numero 10 scelgo Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Sono un fantasista e a me piacciono giocatori come loro". Su un pregio di mister Di Biagio, l'attaccante azzurro ha dichiarato: "Il mister lo conosco da quattro anni e posso dire che è molto preparato, forse di più di quello che ti aspetti. Credo sia pronto per un club e penso possa fare molto bene". Sul ct della nazionale maggiore, Ventura, invece. "E' un uomo che che sa fare calcio e insegna calcio da tanti anni, questa consapevolezza riesce a trasmetterla alla squadra. E questo la squadra lo percepisce. Credo sia un grande pregio", ha rivelato. Infine sul suo prossimo obiettivo dopo l'Europeo. "Mi piacerebbe giocare il Mondiale, sarebbe bellissimo", ha concluso.