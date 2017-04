Biglia: "La Lazio ha fatto la differenza nell'approccio"

" Ci sono stati brutti episodi che hanno condizionato una brutta Roma. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo preso gol al primo tiro subito: a quel punto abbiamo subito un contraccolpo, abbiamo sbagliato troppi palloni e la partita è diventata aperta e quando le gare si aprono non riusciamo più a essere la squadra che siamo di solito "

Il tecnico della Roma Luciano Spalletti ha commentato così la sconfitta della sua squadra nel derby con la Lazio. "Loro poi con gli spazi diventano pericolosi quando ripartono - ha aggiunto l'allenatore giallorosso ai microfoni di Premium Sport - Abbiamo perso lucidità, abbiamo fatto delle scelte sbagliate e siamo anche stati sfortunati negli episodi perché i primi due gol sono stati su tiri deviati. Dovevamo fare più possesso palla come i primi minuti. Subita troppa pressione dopo la Coppa Italia? Nei derby c'è sempre un po' di preoccupazione anche perché ci giocavamo tanto. Un po? di tensione ti viene ma abbiamo giocatori abituati a gestire gare importanti: se non si riesce a gestire lo stress non si riescono a gestire anche le vittorie", ha concluso Spalletti.

Biglia: "Maglia di Totti, che regalo!"

Gesto di fair play tra il capitano della Roma Francesco Totti e quello della Lazio Lucas Biglia, che ha chiesto la maglia all'attaccante giallorosso al termine del derby vinto 3-1 dai biancocelesti. "Per me, che amo questo sport, avere la sua maglia è un regalo troppo grande - ha raccontato ai microfoni di Sky Sport - Lui ha accettato e adesso devo andare a prenderla perché è un bel regalo". Sulla partita l'argentino ha ammesso che la Lazio ha fatto la differenza "nell'approccio, nell'atteggiamento, capire quando la squadra doveva alzarsi, perché di fronte c'era una squadra forte, e riconoscere il limite. Abbiamo riconosciuto il nostro limite negli ultimi tre derby e in base a questo l'abbiamo preparato - ha spiegato - L'assenza di Immobile? Il mister già il lunedì ha cominciato a caricare la squadra, era importante prendere i tre punti oggi, se vogliamo veramente pensare all'Europa. Poi, io Immobile lo vorrei sempre il campo. Complimenti a Lukaku, che ha fatto 45 minuti alla grande, e a Anderson, che è entrato con quella rabbia che noi vogliamo veramente".

Keita, autore di una doppietta, non ha fatto rimpiangere però l'ex giocatore del Torino. "Sono felice, perché ha già capito i consigli che gli abbiamo dato. Da parte sua è stato intelligente e siamo felici, perché anche oggi c'ha fatto vincere. Quindi, complimenti a lui - ha concluso Biglia - Il mio rinnovo? Bisogna parlare ancora, dobbiamo continuare a lavorare su quello che stiamo facendo, ma l'importante è quello che farà la squadra in questa stagione".

Inzaghi: "Orsato ha ammesso l'errore"

"È una vittoria meritata, i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo preparato bene la gara e l'abbiamo giocata meglio. Abbiamo fatto tutto quello che ci siamo prefissati alla vigilia e abbiamo vinto meritatamente". E' soddisfatto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi nel commentare il successo ottenuto nel derby con la Roma. "Il rigore dato alla Roma? Quando giocavo ho sbagliato tanti gol anche io, Orsato per me, insieme a Rizzoli, è il miglior arbitro che abbiamo in Italia - ha ammesso ai microfoni di Premium Sport tornando sul penalty concesso ai giallorossi in chiusura di frazione - Durante l?intervallo ha ammesso l'errore e l'abbiamo accettato. È normale che quando vinci poi è più facile accettare gli errori, ma siamo dovuti andare contro anche a questi episodi e agli infortuni che abbiamo avuto prima del match, ma fortunatamente ho dei ragazzi che danno sempre tutto, dal primo al novantesimo".

Con questo successo la Lazio si è portata momentaneamente a quattro lunghezze dal terzo posto del Napoli. "Abbiamo un calendario importante, a partire da questo derby contro la Roma. Dovevamo fare un'impresa per vincere e l'abbiamo fatta, siamo contenti e ora andremo avanti così - ha proseguito Inzaghi - Lo scetticismo di inizio stagione nei miei confronti? Sono nel calcio da 25 anni, so come funziona. Ero convinto di avere un grande gruppo dopo le sette gare dell?anno scorso. Sapevo dei timori ma sapevo che con il lavoro e la disponibilità dei ragazzi avremmo fatto un'ottima stagione". In chiusura una battuta su Keita, autore di una doppietta. "E' una nostra risorsa, è un giocatore importantissimo per noi. Ma non voglio parlare dei singoli, voglio parlare del gruppo: sono orgoglioso di questi ragazzi, anche chi ha giocato meno mi ha dato tutto. Sono fiero di allenarli - ha concluso Inzaghi - La finale di Coppa Italia? Cercheremo di prepararla al meglio contro una delle squadre più forti d'Europa: proveremo a darle fastidio".