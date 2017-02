Bologna, Donadoni: "Noi siamo i primi arrabbiati, è un momento particolare"

Bologna, 11 feb. (LaPresse) - "Sembra che siano inc... tutti fuorché noi, ma i primi a essere arrabbiati e delusi siamo noi". Dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Milan, il Bologna cerca il riscatto nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. "E' un momento particolare, ne viene fuori chi ha volontà e coraggio. E chi stringe di più le marcature - ha sottolineato il tecnico dei felsinei Roberto Donadoni in conferenza stampa - Non pensiamo troppo a quello che è stato e concentriamoci su ciò che dobbiamo fare domani. Si riparte con la positività giusta. Cerchiamo di avere più equilibrio possibile". A proposito dell'avversario di domani, l'ex ct della nazionale ha evidenziato che "la Sampdoria ha doti importanti, li abbiamo studiati, vengono da buoni risultati. Sarà un test molto probante", ha concluso.