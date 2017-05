Bologna-Juventus: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Helander, Mbaye; Donsah, Taider, Pulgar; Verdi, Destro, Krejci. All. Donadoni

Squalificati:

Indisponibili: Di Francesco, Maietta

Juventus (4-2-3-1): Audero; Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Asamoah; Marchisio, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Squalificati: Dani Alves

Indisponibili: Pjaca

STATISTICHE OPTA

La Juventus è la squadra contro cui il Bologna ha perso il maggior numero di incontri in Serie A (68) e tra le formazioni affrontate almeno 13 volte, quella bianconera è la squadra contro cui ha perso di più anche in termini percentuali (49%).

Infatti, la Juventus è uscita sconfitta in solo una delle ultime 28 sfide contro il Bologna in Serie A (18V, 9N), raccogliendo 19 punti negli ultimi sette incontri contro i rossoblù nel massimo campionato.

Nelle ultime cinque giornate il Bologna ha alternato una sconfitta esterna ad un successo casalingo – ultima della serie la gara persa a San Siro con il Milan, 0-3.

Gli emiliani inoltre hanno guadagnato i tre punti in tre delle ultime quattro partite in casa (1P), tante quante ne avevano vinte nei 12 match precedenti al Dall’Ara nel campionato in corso (2N, 7P).

La sconfitta con la Roma all’Olimpico ha interrotto per la Juventus una striscia di otto trasferte senza sconfitte in campionato (5V, 3N).

Nonostante all’ultima giornata fosse già aritmeticamente campione d’Italia, la Juventus ha chiuso gli ultimi cinque campionati con tre vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta.

Il Bologna è la squadra che ha segnato di meno nell’ultimo quarto d’ora di partita (cinque gol), la Juve quella che ha subito meno reti nello stesso parziale finale (quattro).

Gli ultimi sei gol della Juve in campionato sono stati firmati da sei giocatori diversi.

La Juventus è l’unica squadra di questa Serie A a non avere subito espulsioni, mentre il Bologna è, con il Milan, quella che ha ricevuto più cartellini rossi (11).

Gonzalo Higuaín ha segnato cinque reti nelle ultime tre gare di campionato contro il Bologna: un gol su rigore seguito da due doppiette (la prima per il Napoli, la seconda nel match di andata in maglia bianconera).