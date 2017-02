Bologna-Napoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Masina; Pulgar, Nagy, Dzemaili; Krejci, Destro, Verdi. All. Donadoni

Indisponibili: Helander, Taider

Squalificati: Viviani (1), Krafth (1)

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Indisponibili: Tonelli

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime sei partite contro il Napoli in Serie A (un pareggio, quattro successi campani).

Tuttavia, i rossoblu hanno perso solamente tre degli ultimi 11 match casalinghi contro gli azzurri nel massimo campionato, vincendo ben sette volte nel parziale (un pareggio).

Il Bologna ha perso solo una delle ultime sei partite di Serie A, dopo che aveva trovato la sconfitta in quattro delle precedenti cinque.

Il Bologna non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato: non arriva a tre sfide interne di fila in A senza concedere reti da febbraio 2012.

Gli azzurri invece hanno sia segnato che subito gol in tutte le ultime sei partite di campionato, ottenendo comunque quattro vittorie e due pareggi.

Di fronte la squadra che segna di più dall’interno dell’area di rigore (Napoli, 44 reti), e la seconda per numero di gol da fuori (Bologna, nove).

Contro il Palermo, il Napoli ha tenuto un possesso palla medio del 75.3% - il più alto in un match di questo campionato.

Il Napoli, che in questa Serie A ha segnato più gol di tutti coi centrocampisti (21), affronta il Bologna, squadra che ha subito solo tre reti dal reparto mediano, meno di ogni altra formazione.

Dopo il Palermo, Marek Hamsik affronta la sua seconda vittima preferita in Serie A, il Bologna, a cui ha rifilato sei gol finora (incluse due doppiette).

L’ultima doppietta di Mattia Destro in Serie A è arrivata proprio contro i partenopei al Dall’Ara, nel dicembre 2015.

Il Napoli ha subito almeno un gol in tutte le 6 gare giocate senza Koulibaly in questo campionato (in media 1.7 a partita).

***