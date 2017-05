Bologna-Pescara: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Maietta, Helander, Mbaye; Donsah, Pulgar, Taider; Verdi, Destro, Krejci. Allenatore: Donadoni.

Squalificati: Gastaldello

Indisponibili: Nagy, Viviani, Sadiq

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Fornasier, Bovo, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Brugman, Bahebeck, Caprari. Allenatore: Zeman.

Squalificati: Benali

Indisponibili: Stendardo, Campagnaro

STATISTICHE OPTA

Il Bologna è imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A contro il Pescara: tre vittorie e un pareggio dopo una serie di cinque gare con tre pari e due sconfitte.

In casa il Bologna non ha mai perso contro il Pescara in Serie A, grazie ad una vittoria e tre pareggi: nessuna delle due squadre ha mai però segnato più di un solo gol in queste quattro gare.

Nelle ultime cinque partite di campionato il Bologna ha alternato una gara con tre gol concessi ad una con la porta inviolata (1V, 1N, 3P): sconfitta per 3-1 contro l’Empoli nello scorso turno.

Nemmeno un pareggio nelle ultime otto gare casalinghe per il Bologna, che ha ottenuto tre vittorie e cinque sconfitte nel parziale.

Il Pescara ha concesso gol in tutte le ultime 10 partite, e non è riuscito a segnare cinque volte nel parziale (cinque le reti).

Nelle ultime 16 trasferte di campionato, dopo la vittoria a tavolino contro il Sassuolo, il Pescara ha ottenuto tre punti, grazie a tre pareggi.

Infatti in trasferta il Pescara non è mai stato in vantaggio in questo campionato, essendo invece rimasto sotto nel punteggio per 982 minuti.

L’ultima squadra a subire almeno 78 gol a fine campionato in Serie A, prima di questa stagione, era stata proprio il Pescara nel 2012/13 (84 reti).

Dei 15 gol di Simone Verdi tra Serie A e Serie B, otto sono stati di destro e sette di sinistro.

Valerio Verre è il giocatore che ha tentato più volte la conclusione senza mai trovare il gol in questo campionato (34).