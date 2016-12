Bologna, si tenta l’affondo per Cerci

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un possibile interesse della Lazio per Cerci. Con Keita in Coppa d’Africa e Muriel che probabilmente resterà in blucerchiato, si era fatto il nome di Cerci come possibile sostituto del senegalese. Sull’ex Milan e Genoa in estate c’era anche un interesse concreto del Bologna, che avrebbe potuto acquistarlo dall’Atletico Madrid. Addirittura aveva anche svolto le visite mediche con i rossoblù.

Tuttavia, complicazioni di vario tipo hanno impossibilitato l’affare. Ma adesso, Cerci è pronto a tornare in Italia. Il Bologna ci riprova e ha già l’accordo con l’Atletico Madrid: prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Il numero delle presenze, però, non si conosce ancora. Sappiamo però che Donadoni è pronto ad accogliere un elemento che porterà esperienza, ma che deve ritrovarsi. Questa soluzione può far bene anche allo stesso giocatore, che non segna e non gioca con continuità dai tempi di Torino ormai.

Il Bologna senz’altro si salverà, ma ultimamente sta facendo fatica a segnare, complice anche l’infortunio di Verdi che è da tempo ai box. Forse Cerci può ridare la scossa alla squadra e, soprattutto, alla sua carriera. Anche se è difficile, è un’opportunità di mercato che Bigon vuole cogliere. Vedremo come andrà…