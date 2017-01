Bologna-Torino: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Maietta, Oikonomou, Masina; Nagy, Viviani, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Krejci. All.: Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Sadiq, Taider, Helander, Gastaldello, Torosidis

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Maxi Lopez, Ljajic. All.: Mihajlovic

Squalificati: Belotti (1)

Indisponibili: Molinaro, Castan, Acquah, Avelar





STATISTICHE OPTA

Il Torino ha vinto quattro delle ultime cinque sfide in A contro il Bologna (1P) ed è rimasto imbattuto in 10 degli ultimi 12 confronti contro i rossoblu (6V, 4N) realizzando ben 22 reti nel parziale (1.8 di media a partita).

Tuttavia, la squadra bolognese ha perso solamente due degli ultimi 11 incontri in casa contro i granata nel massimo campionato (5V, 4N), entrambi però sono arrivati negli ultimi due confronti allo stadio Dall’Ara.

Il Torino non ha mai vinto tre gare di fila in casa del Bologna in Serie A.

Il Bologna non è riuscito a segnare in sei delle ultime nove partite giocate in Serie A; nelle altre tre ha però sempre trovato la vittoria.

Il Torino ha vinto una sola volta nelle ultime sei giornate di campionato, ma è imbattuto da tre turni (1V, 2N).

Il Bologna è, con la Fiorentina, la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questa Serie A, nove, ma nessuna ne ha subiti meno del Torino (uno).

I rossoblu sono i meno prolifici nell’ultimo quarto d’ora di partita (appena una rete segnata).

Il Torino invece ha segnato 17 gol nei primi 45 minuti in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.

Blerim Dzemaili, due gol nelle ultime tre in A, ha segnato tre gol in cinque sfide al Torino nella massima serie (la tripletta del marzo 2013): a nessun’altra squadra ne ha rifilati di più.

Mancherà Andrea Belotti per squalifica, che ha segnato sette delle ultime 12 reti del Torino in campionato: nelle due partite senza "Il Gallo" di questa Serie A i granata non hanno vinto (1N, 1P), segnando un solo gol.

***