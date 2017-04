Doppio Destro e Udinese ko, il Bologna dilaga al Dall’Ara: 4-0

Il Bologna regala al pubblico del Dall’Ara un pomeriggio di grande livello, giocando una gara praticamente perfetta contro un avversario ostico, imponendosi per 4-0 e alimentando i rimpianti per una stagione giocata al di sotto delle proprie possibilità. La grande giornata di Verdi e Krejci e le reti di uno scatenato Destro non hanno lasciato scampo ad un’Udinese che si è presentata in Emilia davvero sotto tono. Gli uomini di Delneri vogliono centrare il decimo posto in graduatoria ma per raggiungere l’obiettivo dovranno alzare nuovamente il livello delle loro prestazioni, a partire dal delicato prossimo incontro con la lanciatissima Atalanta. Riviviamo insieme il match del Dall’Ara.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Pronti, via e il Bologna passa in vantaggio al 2’. Gli uomini di Donadoni confezionano una splendida azione di ripartenza, dopo un calcio d’angolo battuto dagli ospiti. Donsah, lanciato sulla fascia destra, è bravissimo a pescare Destro in area di rigore, con un preciso cross. La punta conclude di prima intenzione e, con l’aiuto di una deviazione, batte Karnezis. I felsinei continuano a spingere e vanno vicini al raddoppio con una conclusione ravvicinata di Taider, respinta da un ottimo intervento del portiere greco dell’Udinese. Krejci, sulla respinta, mette il pallone in rete di tacco ma la sua posizione è di evidente off-side: si rimane sull’1-0. I friulani tentano una timida reazione ma faticano a sviluppare la manovra, non riuscendo a creare grossi pericoli, ad eccezione di un colpo di testa di Jankto, allontanato dall’area piccola da Maietta. Al 41’ un bel tiro dalla distanza di De Paul scalda i guantoni di Mirante ma al 46’ il Bologna raddoppia. Krejci addomestica un pallone non semplice e serve in area di rigore Taider, bravo con il destro a sentenziare per la seconda volta Karnezis. Si va così negli spogliatoi.

Nella ripresa Delneri vara una formazione iper-offensiva, inserendo Perica al posto di De Paul e Matos al posto di Jankto. Il letimotiv della gara rimane, però, lo stesso. L’Udinese prova a manovrare ma non riesce mai a trovare la qualità dell’ultimo passaggio e al 59’ Destro fa calare il sipario sulla gara. Verdi lo lancia con uno splendido suggerimento fra le linee, l’attaccante si trova a tu per tu con Karnezis, lo supera con una prima conclusione deviata e successivamente mette in rete a porta vuota. L’Udinese cade per la quarta volta al 68’. Un bel tiro a giro di uno scatenato Verdi viene deviato in rete dalla testa di Danilo: per la Lega Calcio è autorete del difensore brasiliano. Il Dall’Ara esulta con un pizzico di rammarico: questa squadra avrebbe avuto le potenzialità per disputare una stagione ben più soddisfacente.

LA STATISTICA CHIAVE

8: Gli assist stagionali di Krejci. Il ceco si conferma giocatore interessante, con doti non comuni. Se solo riuscisse a migliorare il suo rapporto con il gol...

IL MIGLIORE IN CAMPO

DESTRO Due gol fatti, un terzo (splendido) annullato giustamente, tanto movimento per la squadra. Giocatore dalle grandissime potenzialità, può e deve fare di più, a partire dalla prossima stagione. Nel frattempo può incrementare il bottino nelle prossime uscite: le reti fino ad ora sono 9, la doppia cifra è vicina e non coglierla sarebbe un delitto.

IL PEGGIORE IN CAMPO

THEREAU Svagato e assente, non entra mai in partita: la sua partita è perfetta sintesi di quella disputata dall’intera squadra. I suoi guizzi sono però mancati, soprattutto nel primo tempo, quando un’invenzione poteva fare la differenza. Opaco.

IL TWEET

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis (52’ Krafth), Maietta, Gastaldello (87’Oikonomou), Mbaye; Donsah, Viviani (75’Petkovic), Taider; Verdi, Destro, Krejci. All. Donadoni

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Angella; Badu, Jankto (46’Matos), Hallfredsson; De Paul (46’Perica), Zapata, Thereau (60’Kums). All. Delneri

Arbitro: Domenico Celi della sezione di Bari

Gol: 2’ Destro (B), 45+1 Taider (B), 59’ Destro (B), 68’ aut. Danilo (B)

Ammoniti: Hallfredsson (U), Viviani (B), Zapata (U), Danilo (U)