Bologna-Udinese: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, Maietta, Gastaldello, Masina; Donsah, Viviani, Taider; Verdi, Destro, Krejci. All. Donadoni

Squalificati: Pulgar, Dzemaili

Indisponibili: Sarr, Helander, Nagy, Valencia, Rizzo, Di Francesco

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Angella, Felipe; Badu, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Perica. All. Delneri

Squalificati: –

Indisponibili: Fofana, Faraoni, Gnoukouri, Samir

STATISTICHE OPTA

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro l'Udinese: cinque vittorie friulane e quattro pareggi nel parziale.

Al Dall'Ara l'Udinese ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate in A (un pareggio) e ha sempre trovato il gol nelle ultime otto.

Il Bologna ha perso tre delle ultime quattro partite giocate (un pareggio) e in tre di queste non ha segnato.

Udinese invece in forma: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime sei giornate e 14 gol realizzati in questo parziale.

Solo il Genoa (quattro reti) ha segnato meno su palla inattiva rispetto al Bologna (sette gol) in questo campionato.

Tre degli ultimi cinque gol segnati dall'Udinese sono arrivati da fuori area: i friulani sono secondi solo alla Fiorentina (14 gol) come gol su azione da fuori area (10).

Nessuna squadra ha segnato meno gol del Bologna con calciatori subentrati dalla panchina: solo due, entrambi di Federico Di Francesco.

In particolare quattro degli ultimi cinque gol del Bologna hanno visto protagonista Federico Di Francesco: due reti e due assist per l'esterno offensivo.

La prima e unica doppietta in Serie A di Simone Verdi è arrivata proprio contro l'Udinese, nel maggio 2016 con la maglia del Carpi.

Rodrigo De Paul, tre gol nelle ultime cinque gare giocate, è il giocatore dell'Udinese che ha creato più occasioni per i compagni in questo campionato (39), ma solo una di queste si è poi trasformata in gol.

