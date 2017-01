Boniek: “Juve superiore in campionato, ma non in Champions”

"La Juve a Firenze ha sempre trovato difficoltà, un lieve calo c'è e comunque conserva un margine di 4 punti se vince il recupero a Crotone". Lo ha detto Zibi Boniek, presidente della federcalcio polacca e ed ex attaccante di Juventus e Roma, ospite questa mattina della trasmissione 'Pezzi da 90' sull’emittente umbra Radio Onda Libera.

"Ho visto la partita del Franchi - ha aggiunto - mi è piaciuto Chiesa che non conoscevo e mi sembra anche più veloce del padre che era forte". Sul momento della Juventus, Boniek ha detto: "In campionato i bianconeri restano superiori, però per la Champions non li vedo vincenti: devono aumentare la competitività, pur se può sempre succedere di tutto".