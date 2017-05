Bonucci duro: "Ci è mancata umiltà: discorso scudetto doveva essere chiuso stasera..."

Prima l'illusione, poi la festa negata da un grande secondo tempo a tinte giallorosse. All'Olimpico la Roma batte 3-1 la Juve dopo essere finita sotto e torna seconda a +1 sul Napoli. Brutto secondo tempo per gli uomini di Allegri, che non riesce a recuperare neanche con Dybala in campo e paga gli errori difensivi nella ripresa. Il sesto scudetto consecutivo deve attendere almeno altri 7 giorni. Allegri non nasconde un po' di rammarico anche se questo ko può far bene per arrivare più cattiveria in vista della finale di Coppa Italia.

Leonardo Bonucci

" Non è concepibile non vincere lo scudetto: quando sei vicino all’obiettivo lo devi prendere senza se né ma. Nel calcio non c’è nulla di scontato. Abbiamo fatto un bel primo tempo, nel secondo invece abbiamo gestito ed abbiamo subito due gol non da Juventus. Stasera dovevamo chiudere il discorso scudetto: ora dovremo vincere contro la Lazio e il Crotone. Dobbiamo ritrovare l’umiltà e la voglia di divertirci nel non prendere gol e nel vincere le partite. Quando non sei al 100% prendi 3 gol a Roma, due a Bergamo... Questo ci deve far rosicare e tornare davvero ad essere quella corazzata che tutti dicono" "

Massimiliano Allegri

" La Juve ha fatto un buon primo tempo giocando in modo cattivo, nel secondo tempo abbiamo mollato, preso un gol da ripartenza, pensavamo di portare a casa il risultato, così non è stato, abbiamo preso due gol a Bergamo, uno con il Torino, tre stasera qualcosa abbiamo mollato, dobbiamo riprendere la cattiveria mercoledì per la Coppa Italia e poi con il Crotone. Bastava rimanere ordinati,non concedere la situazione dove la Roma ha fatto gol, negli scontri diretti può succedere di tutto, io non contavo nel calendario Napoli e Roma, bisognava fare punti con le altre, ad esempio con il Crotone fra 7 giorni. Bisogna mantenere la lucidità dove abbiamo sbagliato e riallacciare la spina, avevamo nel primo tempo la partita in mano. La Champions League c'è tra un mese, pensiamo alla Coppa Italia ed al campionato, non sarà facile. Abbiamo abbassato l'attenzione in fase difensiva, da queste partite e questi risultati si deve trovare fuori il meglio per il finale. Nei secondi 45 minuti mi ero accorto in alcuni passaggi che ci stavano addormentando, nel secondo tempo la palla l'abbiamo data noi a loro la palla. Cuadrado ha cali di tensione? Nel primo tempo ha fatto una buona partita, nel secondo tempo è andato più in confusione, ci hanno preso la palla è fatto gol. Lemina? Ha fatto una buona prestazione, ha fatto gol, è un giocatore affidabile, sono contento di quello che ha fatto.Buffon impegnato? Direi che la squadra quando lavora in un certo modo difficilmente prende gol, in certi momenti la la palla entra ed esce, primi quarantacinque minuti la squadra ha fatto bene. Riadrizziamo le antenne per fare bene mercoledì, Marchisio ha recuperato come Dybala, negli ultimi tre mesi ho girato sempre i giocatori, ripeto bastava un pizzico d'attenzione e l'avremmo portata a casa "