Bonucci in versione motivatore: "Mente sgombra per portare a casa tutto"

Le settimane che ci attendono possono consolidarci davvero a livello mondiale.Per questo dobbiamo migliorarci sempre, farci trovare pronti e accelerare. La nostra mente deve essere sgombra da ogni tipo di problema, mantenere l'entusiasmo e la voglia di andare fino in fondo, per portare a casa tutto». Niente da gestire, quindi: No, c'è solo da spingere. Adesso vogliamo chiudere lo Scudetto, concentrarci sulla Coppa Italia e poi andare a Cardiff per portare a casa la Coppa". Così ai microfoni di JTv Leonardo Bonucci, difensore della Juventus.

" Siamo forti e abbiamo esperienza in tutti i reparti. Il Mister ci fa giocare in un modo che dà responsabilità a tutti, dall'attacco al centrocampo. Ognuno di noi lavora non solo per il suo reparto ma per la squadra, dagli attaccanti che coprono ai centrocampisti che permettono a noi difensori di rischiare sempre di meno. Mi sento felice e orgoglioso di far parte di un pacchetto arretrato di livello così alto, e annovero nel gruppo anche Gigi Buffon. Con il passare degli anni l'intesa è cresciuta, il campo ha dato le risposte, la nostra sinergia è migliorata e in campo, Giorgio Andrea e io ci troviamo a memoria, sappiamo leggere le mosse uno dell'altro per aiutarlo nel migliore dei modi "

Il centrale viterbese ha aggiunto che "l'importante è portare trofei a casa, non importa chi fa gol. Prima vinciamo lo Scudetto e la Coppa Italia: sarebbe un pezzo di leggenda, e poi aspettiamo Cardiff. Fra Atletico e Real sono contento che affronteremo i secondi: l'Atletico sarebbe stato più chiuso in difesa; detto questo ovviamente sappiamo che il Real è composto da campionissimi e che dovremo avere la testa giusta, per affrontare una Finale che si deve vincere" Come devono vivere a livello mentale i bianconeri queste settimane che ci separano dall'ultimo atto della stagione? "In modo professionale e positivo: così andremo a fare una grande partita".

"Svolta della stagione? Sopra tutti la partita con il Barcellona all’andata, che ci ha dato lo slancio in consapevolezza e autostima. E poi l’ultima, con il Monaco, che non era per niente semplice: avevamo tutto da perdere, e invece siamo stati bravi".