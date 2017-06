Bordata di Sacchi a Donnarumma: "Dubbi sulla sua integrità umana, rischia di bruciarsi"

" Stimavo Donnarumma come ragazzo e come giocatore, ma sono rimasto stupito dalla mancanza di riconoscenza verso il Milan. Questa sua decisione mi fa sorgere dubbi non soltanto sulla sua integrità umana, ma anche sulla sua futura carriera. Gli ricordo che tutti quelli che hanno privilegiato i soldi, come fecero ad esempio Kakà e Shevchenko che lasciarono il Milan per il Real Madrid e per il Chelsea, poi se ne sono pentiti amaramente. "

Una vera e propria bordata quella scagliata mezzo stampa da Arrigo Sacchi all'indirizzo Gigio Donnarumma, fresco di rottura con il Milan. L'ex allenatore del club rossonero e della Nazionale in un suo editoriale sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha citato il caso Donnarumma nell'ambito di un discorso ad ampio raggio su quanto sia fondamementale il valore della persona per ingigantire il suo talento; in questo contesto il portiere 18enne non pare proprio l'esempio virtuso da seguire, nella visione di Sacchi.