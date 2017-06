Borja Valero alla Pirlo! L'Inter punta su un 32enne: è la scelta giusta?

Immobilismo in casa Inter per quanto riguarda il mercato, ma le trattative (quelle importanti) partiranno solo una volta ceduti giocatori del calibro di Perisić e Banega. Già bloccato Dalbert, ma i nerazzurri provano comunque a regalare qualche nome a Spalletti prima dell'inizio del ritiro, e l'arrivo di Borja Valero si fa sempre più vicino. Già trovato l'accordo con il giocatore che avrà il suo contratto triennale con i nerazzurri, resta da trovare ora un'intesa con la Fiorentina, che è disposta a trattare, ma vuole non meno di 8-9 milioni per lasciar partire lo spagnolo. Borja Valero ha un contratto con la Viola fino al 2019, e vista l'età, invece, l'Inter non vuole spingersi oltre i 5 milioni. Si tratta ad oltranza, con l'incontro tra Corvino ed Auslio che ha avvicinato, comunque, i due club.

Perché sì

Nonostante i 32 anni di Borja Valero, lo spagnolo sarebbe un super acquisto per l'Inter di Spalletti. Intanto, il giocatore è sempre piaciuto al tecnico toscano che aveva provato a portarlo anche alla Roma, e sarebbe un elemento di qualità che non si vede da tempo nel centrocampo nerazzurro. Negli ultimi anni, l'Inter ha avuto molte difficoltà nella costruzione del gioco e avere a disposizione un elemento duttile come Borja Valero potrebbe far fare il vero salto di qualità ai nerazzurri. Ricordiamo, inoltre, che è un elemento di esperienza e che conosce molto bene la Serie A: potrebbe così diventare anche la guida dei nuovi (potenziali) arrivi e dei giovani dell'Inter.

Belotti Borja Valero - Fiorentina-Torino - Serie A 2015/2016 - LaPresseEurosport

Perché no

Borja Valero ha poche controindicazioni. Come detto, il centrocampista è un '85, e forse l'unico ostacolo alla trattativa e il costo del cartellino di un giocatore che ha già passato la soglia dei 30 anni. La Fiorentina, avendo con lo spagnolo ancora due anni di contratto, lo valuta circa 10 milioni e per l'Inter è una cifra troppo onerosa, contando anche gli altri arrivi in programma. A 5 milioni, invece, sarebbe un affare.

Finalmente qualità a centrocampo, dopo il no di Banega

Un regista che sappia costruire gioco davanti alla difesa? Un progetto tecnico che manca, ormai, da troppo tempo in casa nerazzurra. Frank de Boer voleva attuarlo con Banega, in una sorta di 4-3-3 che ricalcava il suo Ajax, ma l'argentino si è rifiutato, volendo assumere la posizione di trequartista, che non l'ha visto comunque eccellere nel corso dell'ultima stagione. Anche prima dell'arrivo di de Boer, mancava sempre la figura del regista con Mancini che preferiva altre situazioni e soprattutto adottava un'altra idea di calcio. Ora la grande occasione, con Borja Valero che può dare veramente quel qualcosa in più che è sempre mancato all'Inter in queste stagioni.

Abbozzo della formazione che potrà schierare Spalletti per la prossima stagione. Possibili, però, alcuni cambi importanti, come Bernardeschi per Perisić e Rüdiger (o un altro centrale) al posto di Medel. Borja Valero può fare sia il trequartista che il regista, ma lo spagnolo andrebbe a posizionarsi davanti alla difesa, in coppia con Gagliardini, con João Mário più avanzato.

Borja Valero e il parallelo con Pirlo

I tifosi dell'Inter, con Borja Valero, sognano un'operazione alla Pirlo, fatta qualche anno fa dalla Juventus. Non per la formula, visto che lo spagnolo non arriverà a parametro zero, ma per l'idea di ricostruire una squadra, partendo da un 32enne. La Juventus fece una scommessa importante con Pirlo, prelevandolo quando aveva 32 anni, e con un'etichetta di giocatore a fine carriera visto i tanti infortuni delle due stagioni precedenti. Borja Valero non ha avuto tantissimi infortuni, ma sembra sempre un rischio ripartire da un 'veterano'. La scommessa può essere però azzeccatissima, soprattutto per quello che può dare lo spagnolo all'Inter in termini di qualità ed esperienza. Il gioco dovrà girare intorno all'ex Villarreal, che con la sua idea di calcio e il suo talento cristallino potrà far fare il salto di qualità anche al resto della squadra, proprio come fece Pirlo quando arrivò nella Juventus di Conte.