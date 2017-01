Borriello-Joao Pedro-Farias: splendido 4-1 del Cagliari al Genoa

Il Cagliari in casa può far male a chiunque. Altro successo interno dei sardi, frutto di un meraviglioso secondo tempo, nel quale il Genoa è stato letteralmente annichilito. Rastelli spazza le (esagerate?) critiche con il secondo poker interno consecutivo, dopo quello al Sassuolo. II sardi a 26 punti possono regalarsi un grande girone di ritorno. Quattro sconfitte di fila, invece, per il deludente Grifone in campionato, che in trasferta ha perso sei delle ultime sette in A (un pareggio). Juric, stravolto dalle cessioni di Pavoletti e Rincon, ha molto lavoro da fare per ritrovare il Genoa della prima parte di campionato, amalgamando i tanti volti nuovi approdati in Liguria.

LA CRONACA

Nella prima mezz'ora gioca meglio il Genoa. Dopo un paio di guizzi targati Farias (parata di Lamanna e destro fuori misura), i liguri crescono e, grazie alla spinta sulle corsie laterali di Edenilson e Laxalt, mettono in difficoltà i padroni di casa. E su una discesa proprio di Edenilson a destra, il Genoa passa: Cataldi serve il brasiliano, che crossa alla perfezione per il colpo di testa in tuffo di Simeone. Il settimo gol in campionato del Cholito, anzichè galvanizzare il Genoa, riaccende il Cagliari, che nel finale di primo tempo la ribalta: prima Borriello insacca una respinta di Lamanna su tiro di Tachtsidis, poi Joao Pedro, fortunosamente, fa la stessa cosa dopo un palo dello stesso Borriello.

Marco Borriello Cagliari Genoa 2017LaPresse

Il 2-1 della prima frazione resiste solo un quarto d'ora nella ripresa, anche perché il Genoa si sgretola e il Cagliari ne approfitta. Lamanna è strepitoso su Joao Pedro e Borriello, ma non può nulla ancora sull'attaccante italiano, che ribadisce in rete dopo un'altra respinta del portiere del Genoa su Joao Pedro. Dal 3-1 al 4-1 il passo è breve: contropiede sardo, nuova conclusione e poi fallo di Munoz su Murru, che stava ribadendo in rete. Farias dal dischetto non sbaglia. Al 79' viene espulso Capuano per doppia ammonizione e i sardi chiudono in 10 uomini. Pinilla ci prova in un paio di circostanze, ma non basta al Genoa, che viene sommerso dal poker sardo. Finisce 4-1 al Sant'Elia.

LA STATISTICA CHIAVE

Il Cagliari ha vinto 7 delle 10 gare casalinghe disputate in questo campionato: un pareggio e due sconfitte completano il quadro.

IL MIGLIORE

Marco BORRIELLO - Sette gol in 11 gare contro il suo ex Genoa. Anche oggi devastante. Due gol, un palo, tante sponde intelligenti, varie giocate utili. Sono nove i centri in questo campionato: a 34 anni fa ancora la differenza.

IL PEGGIORE

Ezequiel MUNOZ - Un disastro. Pachidermico nelle movenze, messo in continua difficoltà dagli attaccanti sardi. Puntato, saltato, dribblato ripetutamente. Malissimo.

IL TWEET

IL TABELLINO di Cagliari-Genoa 4-1

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, Capuano, Murru; Dessena, Tachtsidis, Barella (Dall'83' Munari); João Pedro (Dall'80' Salamon); Farias (Dal 75' Sau), Borriello. All. Rastelli

GENOA (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Edenilson, Cataldi, Cofie (Dal 58' Ninkovic), Laxalt (Dal 75' Lazovic); Rigoni, Ocampos (Dal 66' Pinilla), Simeone. All. Juric

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Gol: 28' Simeone (G), 40' e 60' Borriello (C), 44' Joao Pedro (C), 65' rig. Farias (C)

Ammoniti: Cataldi, Joao Pedro, Farias, Rigoni

Note: espulso Capuano (C) al 79' per doppia ammonizione.