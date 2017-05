Borsino allenatori: Roma e Inter cambiano timoniere, Pioli rifonda la Fiorentina

Non c’è (ulteriore) tempo da perdere per le società nostrane: urge programmare la stagione 2017/2018 e da dove partire se non dalla scelta del tecnico che ne definirà la “linea editoriale”? Scontato che sia la prima pietra su cui edificare le fortune delle squadre: solo definendo l’identikit del tecnico si potrà in un secondo momento rinnovare l’organico. Al momento regna ancora un’incertezza di fondo e se alcune società paiono intenzionate a confermare l’allenatore in altre vige un caos più o meno totale, diretta conseguenza di scenari burrascosi. Analizziamo il borsino dei tecnici della prossima stagione di Serie A.

Inter e Roma, l’allenatore è un rebus

Le squadre vivono situazioni diametralmente opposte, ma le società sono accumunate dallo stesso dilemma: a chi affidare la panchina per l’anno prossimo? L’Inter vorrebbe regalare le chiavi a un allenatore di comprovato spessore internazionale e indiscusso carisma (vedi alla voce “Conte" oppure l’ultima suggestione “Pochettino”), ma potrebbe alla fin della fiera “accontentarsi” dell’usato sicuro rispondente al nome di Luciano Spalletti: già, l’addio del tecnico di Certaldo alla capitale sembra ormai cosa certa, nonostante l’esaltante campionato vissuto dalla Roma e i buoni rapporti con il neo ds Monchi. A quel punto i giallorossi sarebbero chiamati a una scelta di campo: profilo italiano o estero? Di Francesco ed Emery sono i nomi più incandescenti.

SQUADRE STRATEGIA ALLENATORI ALTERNATIVE (1) ALTERNATIVE (2) ATALANTA CONFERMA GASPERINI 100% BOLOGNA CONFERMA DONADONI 60% DI FRANCESCO? CAGLIARI CONFERMA RASTELLI 90% CHIEVO CONFERMA MARAN 80% CROTONE CONFERMA NICOLA 70% EMPOLI CAMBIO MARTUSCELLO 30% ??? FIORENTINA CAMBIO SOUSA 5% PIOLI 95% GENOA CAMBIO JURIC 40% GATTUSO? INTER CAMBIO VECCHI 0% SPALLETTI 60%, CONTE 30% SARRI 8%, POCHETTINO 2% JUVENTUS CONFERMA ALLEGRI 90% LAZIO CONFERMA INZAGHI 95% MILAN CONFERMA MONTELLA 70% MANCINI 30% NAPOLI CONFERMA SARRI 85% ROMA CAMBIO SPALLETTI 30% EMERY 40%, DI FRANCESCO 30% SAMPDORIA CONFERMA GIAMPAOLO 95% SASSUOLO CONFERMA? DI FRANCESCO 50% ODDO? TORINO CONFERMA MIHAJLOVIC 80% UDINESE DELNERI UDINESE 70%

Fiorentina, tappeto rosso per Pioli

L’investitura, dall’alto, è già arrivata: l’ambasciatore della Viola Giancarlo Antognoni ha dichiarato pubblicamente che il profilo di Stefano Pioli sarebbe perfetto per la sua Fiorentina. Siamo ormai ai saluti per Paulo Sousa e la dirigenza viola sembra avere le idee chiare per il futuro, per nulla spaventata dagli ultimi risultati ottenuti dal tecnico parmigiano all’Inter.

Chi rimane com’è

A meno di clamorosi scossoni al momento non ipotizzabili, Vincenzo Montella, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi rimarranno a capo rispettivamente di Milan, Juventus e Lazio. Per Inzaghi e Allegri il rinnovo di contratto è solo una formalità alla luce degli idilliaci rapporti con la dirigenza, mentre Montella dovrebbe uscire indenne da un finale di campionato a dir poco turbolento di un Milan che per gran parte della stagione è andato a dir poco oltre le proprie potenzialità. Mancini rimane sullio sfondo, forte dell'amicizia con il duo Mirabelli-Fassone. Diverso è il discorso di Maurizio Sarri: l’interesse dell’Inter è reale, ma il tecnico è blindato fino al 2020 a Napoli ed è in predicato di restare nonostante le incessanti ruggini con il patron De Laurentiis.

Piccole-medie, tutto da definire

Difficile sbilanciarsi allo stato dell’arte sul futuro dei tecnici dei piccoli-medi club di Serie A, soprattutto prima di avere il quadro chiaro di “salve” e “retrocesse”. L’addio di Di Francesco al Sassuolo (il cui patron Squinzi farà comunque un tentativo per persuaderlo a restare) potrebbe scatenare un effetto domino, mentre il Genoa cova l’idea di affidare la panchina a Rino Gattuso per rianimare un team ai minimi storici. Al momento in cui scriviamo non ci sono grosse rivoluzioni in cantiere, ma la situazione resta magmatica e non si possono escludere eventuali ribaltoni estivi.