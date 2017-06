Buffon: “Mi ritiro dopo il Mondiale, continuerò un altro anno solo vincendo la Champions”

Il portiere della Juventus e della Nazionale, in un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport, è stato molto chiaro sul suo futuro. Al 99% mi ritirerò dopo il Mondiale, a meno di non vincere la Champions con la Juventus. In quel caso potrei continuare un altro anno, ho già parlato con il Presidente Agnelli e con lui c'è un patto: se dovesse accadere una cosa particolare magari si potrebbe ridiscutere per un anno, ma è molto difficile".

" Se dovessimo vincere la Champions potrei pensare di proseguire un anno "

Il capitano della nazionale italiana ha poi aggiunto: "Se dovessimo vincere la Champions potremmo pensare di proseguire per un anno per provare a partecipare e vincere le altre due competizioni che conseguono (Supercoppa Europea e Mondiale per club, ndr.), questo è il discorso con il quale ci lasciammo e che ogni volta rinverdiamo", ha detto riferendosi al presidente Agnelli, parlando dei due trofei che gli mancano in bacheca. "Sarebbe stato troppo bello e troppo facile vincerla quest'anno - ha detto scherzando - Restiamo aggrappati all'ultimo anno, però con molta serenità".

Sul futuro una volta appesi i guantoni al chiodo, Buffon non si è sbilanciato. "Si vedrà quale strada intraprendere e per cosa svegliarsi la mattina - ha concluso - E' questa la cosa più importante".