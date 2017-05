Buffon: "Totti mi ha fatto tanti gol, alcuni sono capolavori"

Il tributo di Gianluigi Buffon al 'rivale' di tante battaglie Francesco Totti a pochi giorni da quella che potrebbe essere l'ultima apparizione del 'Pupone' in giallorosso. Il numero uno della Juventus ha speso belle parole per il numero 10, suo compagno in Nazionale, al sito ufficiale del club giallorosso:

" Il fatto che io sia una delle sue vittime preferite è anche normale nel senso che abbiamo giocato talmente tante partite contro, e in squadre sempre forti, che è inevitabile che mi abbia fatto un sacco di gol "

" Non dico che sia stato un piacere prenderli, ma alcuni sono stati talmente belli che se li avessi parati avrei rovinato un capolavoro "

Il bianconero è la 'vittima' preferita di Totti, con 11 gol subiti dall'attaccante in 28 gare. Nella speciale classifica dei portieri più battuti da Totti, stilata dalla Roma, Buffon è al primo posto.

