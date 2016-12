Buone nuove prima della Supercoppa, è pronto il rinnovo di Bonaventura

Momento decisivo a Casa Milan. Si è sbloccata la trattativa fra la società rossonera e Mino Raiola: il rinnovo di contratto di Giacomo Bonaventura è ormai questione di ore.

Il centrocampista 27enne è in forze al Milan dall’agosto del 2014 ed è uno dei tasselli fondamentali del centrocampo rossonero. Si è parlato molto del suo rinnovo nelle ultime settimane, accostandolo all’arrivo della cordata cinese (prevista per fine febbraio-inizio marzo). Intenzione era infatti quella di rinnovare i contratti dei giocatori rossoneri più importanti dopo che fosse avvenuto il closing fra Fininvest e la società cinese Sino Europe Sports. Pare che però Milan e Raiola siano già arrivati ad un accordo per il rinnovo del calciatore: contratto di 2 milioni di euro netti più bonus fino al 2020.

La dirigenza rossonera non è dunque intenzionata ad aspettare il passaggio di proprietà per rafforzare il rapporto con il giocatore, al quale vuole garantire la permanenza in maglia rossonera prima che Ses acquisti definitivamente il 99,93% del club.