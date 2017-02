Burdisso via dal Genoa? Possibile ritorno in patria per l'argentino

Direttamente dall’Argentina arrivano dei rumors secondo i quali Nicolas Burdisso potrebbe tornare in patria. Sul giocatore del Genoa sembra avere messo gli occhi il Boca Juniors, che ha fatto un sondaggio per l’esperto numero 8.

Ormai con 35 primavere alle spalle, Burdisso potrebbe pensare di tornare in Argentina, anche in virtù di un contratto in scadenza il 30 giugno 2017. Il giocatore aveva abbandonato il suo Boca nel lontano 2003 per approdare all’Inter, dove disputò delle stagioni non esattamente senza sbavature grossolane (e un naso rotto da Marchena). Molto meglio invece nella sua esperienza alla Roma, squadra in cui matura e si afferma come un difensore puntuale e affidabile. Il 23 gennaio 2014 si trasferisce a Genova, sponda rossoblù. Le indiscusse qualità di leader lo portano a indossare la fascia. Tre anni e mezzo dopo potrebbe essere arrivata la fine della sua vita in Italia.

Si prospetta dunque un ritorno in patria per Burdisso?