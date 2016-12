Bye bye Witsel, tutti i nomi (rimasti) per il centrocampo della Juventus

Witsel sembra ormai perso. La proposta presentata dal Shanghai SIPG di Villas Boas è impareggiabile: il montante offerto allo Zenit e al giocatore, fanno venire i brividi e la Juventus non può mettersi in competizione a queste cifre, soprattutto per un giocatore a cui sarebbe scaduto il contratto il prossimo giugno.

Sarà difficile ora rimpiazzare il belga con nomi altrettanto importanti, soprattutto in ottica Champions. Il mancato arrivo di Witsel complica anche i piani in uscita visto che, a questo punto, solo un giocatore tra Hernanes e Lemina verrà girato a gennaio, mentre è scontata la partenza di Mandragora, destinazione Pescara.

Quali sono le alternative?

Steven N'Zonzi (Siviglia, 28 anni)

Il centrocampista francese è stato più volte cercato dalla Juventus ma trattare con il Siviglia non è facile, anzi. Il club andaluso non vuole sentire ragioni e non è disposto a negoziare, chiedendo i 30 milioni della clausola rescissoria (contratto fino al 2019). Anche il classe ’88 è fuori dalla portata di Marotta e Paratici, con il francese ora più vicino a Manchester City e Chelsea, club che non si farebbero problemi a pagare la clausola del giocatore.

Sevilla's Steven N'Zonzi celebrates after scoring against Dinamo Zagreb.Eurosport

Roberto Gagliardini (Atalanta, 22 anni)

Una delle rivelazioni del nostro campionato, insieme a tutta l’Atalanta. Il classe ’94 ha ricevuto anche una prestigiosa convocazione da Ventura in Nazionale maggiore e in queste ore sta accendendo una bella sfida tra Inter e Juventus per gennaio (occhio anche all’interessamento della Roma). L’Atalanta sembra già rassegnata a perderlo subito (la Juventus intanto sta prenotando Caldara per agosto) ma spera di racimolare il più possibile dall’eventuale cessione del 22enne prodotto dal vivaio nerazzurro. L’arrivo dell’Inter fa schizzare però il suo prezzo, visto che l’Atalanta chiede - ora - fino a 20 milioni.

Video - Da Scirea a Bonaventura: i 10 migliori talenti mai prodotti dall'Atalanta 01:47

Corentin Tolisso (Lione, 22 anni)

Serve un centrocampista alla Juventus? Ecco che torna il nome di Corentin Tolisso. Il giocatore del Lione è da sempre accostato ai bianconeri, ma sarà difficile, se non impossibile, per Marotta riuscire a virare la sua strategia sul classe ’94. Perché? Tanti motivi! Il giocatore ha collezionato 6 presenze in Champions League e non sarà quindi impiegabile per il resto della stagione, arriva dal Lione con cui è difficilissimo trattare ed ha appena firmato un contratto fino al 2020. Se ad Aulas non bastavano 30 milioni in estate (dal Napoli) quando il suo contratto non era così importante, figuriamoci adesso…

Video - Da Fabregas a James Rodriguez: occasioni e colpi a sorpresa del mercato di gennaio 01:27

Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach, 20 anni)

Altro giocatore non impiegabile in Champions League, anche se scalpita per venire alla Juventus. E’ ormai un anno e mezzo che i bianconeri hanno messo gli occhi sul classe ’96, anche se il Borussia chiede 15 milioni per il suo centrocampista. All’occorrenza anche trequartista, Dahoud è uno dei migliori giovani prodotti dal calcio tedesco negli ultimi anni.

Mo Dahoud (Borussia Mönchengladbach)Imago

Tiemoué Bakayoko (Monaco, 22 anni)

Una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Ligue 1, ma anche della stessa Champions League. Per il mediano servono almeno 10 milioni ma non sarebbe impiegabile al di fuori della Serie A, anche se resta uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo in Europa.

Tiemoue Bakayoko (ASM Monaco)AFP

Rodrigo Bentancur (Boca Juniors, 19 anni)

La Juventus ha da tempo messo le mani su uno dei talenti più cristallini in arrivo dall’Argentina. L’accordo con il Boca prevede l’acquisto del giocatore solo per giugno prossimo, a patto che la Juventus vada a saldare i 9,4 milioni richiesti dal club argentino a fine aprile (per la prelazione). Averlo prima? La Juventus sta vagliando ogni possibilità, anche quella di anticipare l’arrivo di Bentancur ma non ci sono per ora pareri favorevoli, né da parte del club, né da parte del giocatore che vuole cominciare il 2017 con il Boca, prima di pensare alla partenza per l’Europa.

Video - Tevez allo Shanghai Shenhua: sarà il giocatore più pagato del mondo 00:28

Jordan Veretout (Saint-Étienne, 23 anni)

Altro centrocampista in arrivo dalla Francia. Il classe ’93 - in questa prima parte di stagione - ha collezionato 16 presenze in Ligue 1 e 5 presenze in Europa League (può quindi giocare in Champions) con la maglia del Saint-Étienne, ma è di proprietà dell’Aston Villa. L’ex Nantes è stato valutato positivamente da alcuni emissari della Juventus, ma l’Aston Villa non darà l’ok ad una manovra in prestito, avendo già un accordo con il Saint-Étienne (che intanto continuerà la sua avventura in Europa League). Per averlo subito, servono 8 milioni da girare ai Villans, di cui 1 milione fungerà da indennizzo per il club francese.

Arsenal's French midfielder Mathieu Flamini (L) vies with Aston Villa's French midfielder Jordan Veretout during the English Premier League football match between Aston Villa and Arsenal at Villa Park in Birmingham, central England on December 13, 2015AFP

Escludendo, in questa lista, anche i grandi nomi di Isco e James Rodríguez (sono dei trequartisti), diventa sempre più difficile garantire ad Allegri un nuovo centrocampista all’altezza del progetto.