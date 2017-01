C'è chi dice no: Mihajlovic rifiuta un'offerta dalla Cina

Nella consueta conferenza stampa prepartita in vista della ripresa del campionato, con il suo Torino impegnato a Reggio Emilia con il Sassuolo, Sinisa Mihajlovic ha svelato un aneddoto particolare ma che, di questi tempi, non sorprende granché. Anche l’allenatore serbo è stato tentato dalle sirene della Cina, che stanno attraendo diversi giocatori dai vari campionati europei. “Ho ricevuto un’offerta a dicembre dalla Cina – ha infatti rivelato - ma non mi piace abbandonare il lavoro a metà”.

Una scelta non semplice

La scelta di dire di no non è stata poi così semplice, e Mihajlovic non lo nasconde: “Per due giorni non ho dormito, perché un club mi ha proposto un ingaggio molto pesante. Avrei guadagnato in un anno quello che in Italia si ottiene in 5-6 stagioni. E’ vero, i soldi non sono tutto, ma posso capire chi ci va”. Tevez, Oscar, Witsel, Pellè, Gervinho, Ramires, Jackson Martinez, Lavezzi, Paulinho, Conca, Guarin, Oba Oba Martins, Alex Texeira, Hulk, Renato Augusto sono solo alcuni dei giocatori che si sono lasciati sedurre dalle sirene cinesi, diversi gli altri che sono stati attenzionati dal mercato orientale. Mihajlovic invece ha detto no, scegliendo di continuare il suo progetto al Torino.

VIDEO - Tevez allo Shanghai Shenhua: sarà il giocatore più pagato del mondo