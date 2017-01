Cagliari-Bologna: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, B. Alves, Murru; Dessena, Tachtsidis, Padoin; Farias; Sau, Borriello. All.: Rastelli

Squalificati: Joao Pedro (3), Barella (1)

Indisponibili: Faragò, Ionita, Melchiorri

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Maietta, Oikonomou, Masina; Pulgar, Nagy, Viviani; Di Francesco, Destro, Krejci. All.: Donadoni

Squalificati: Dzemaili (1)

Indisponibili: Taider, Helander, Gastaldello





STATISTICHE OPTA

Il Bologna ha vinto le ultime quattro sfide contro il Cagliari in Serie A ed ha perso solamente una volta nelle ultime otto (5V, 2N).

Tuttavia, la squadra sarda ha perso solamente due delle ultime 14 sfide in casa contro la squadra bolognese in A (5V, 7N), ma una di queste è arrivata proprio nell’ultima sfida al Sant’Elia nell’ottobre del 2012 (0-3).

I sardi hanno pareggiato solo una delle ultime 19 partite di campionato (8V, 10P), e nelle quattro giornate più recenti ha alternato una vittoria interna ad una sconfitta esterna.

Il Bologna ha ottenuto due vittorie di fila in campionato per la prima volta in questa stagione, ma non arriva a tre in Serie A da marzo 2013.

Gli emiliani hanno tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque giornate di Serie A.

Di fronte la squadra che segna più gol da fuori area in questo campionato (Bologna, nove come la Fiorentina) e quella che dalla distanza ne subisce di più (Cagliari, 10).

I sardi hanno subito più gol di tutti nei primi tempi di gioco (21), sono andati nel punteggio 15 volte, ma hanno recuperato 10 punti da situazione di svantaggio, meno solo dell’Inter (15).

Il Bologna tuttavia, nonostante non abbia mai perso dopo essere passato in vantaggio (11 circostanze), si è visto rimontare quattro volte sul pareggio – più di ogni altra squadra.

11 delle ultime 12 reti in A del Cagliari sono arrivate dagli attaccanti, e in particolare Marco Borriello ha messo la firma tre volte negli ultimi due match al Sant’Elia.

La prima e unica tripletta in Serie A di Mattia Destro è arrivata al Sant’Elia contro il Cagliari, nell’aprile 2014 con la maglia della Roma.

