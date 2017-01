Cagliari-Genoa: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, Capuano, Pisacane; Dessena, Di Gennaro, Barella; Farias; Sau, Borriello. All.: Rastelli

Squalificati: B. Alves (1)

Indisponibili: Ionita, Melchiorri, Padoin

Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic, Simeone, Ocampos. All.: Juric

Squalificati: -

Indisponibili: Gakpé, Veloso, Perin, Biraschi

STATISTICHE OPTA

Il Genoa è imbattuto da tre gare contro il Cagliari in Serie A: ha vinto le ultime due (1N), mentre nei tre precedenti incontri non aveva raccolto alcun punto (3P).

La squadra ligure non ha mai vinto tre incontri di fila contro il Cagliari nel massimo campionato.

Cagliari imbattuto nelle ultime quattro gare casalinghe di Serie A con il Genoa: tre vittorie e un pareggio.

Il Cagliari ha vinto sei delle nove gare casalinghe disputate nel girone d’andata: un pareggio e due sconfitte completano il quadro.

Tre sconfitte di fila per il Genoa in campionato, che in trasferta ha perso cinque delle ultime sei in A (un pareggio).

Il Cagliari è la squadra che ha concesso più tiri agli avversari nel girone d’andata: 348; nell’ultimo turno contro il Milan ne ha subite ben 29, primato negativo per i sardi in A dal febbraio 2013 (31 contro la Roma).

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), nessuna formazione aveva mai subito 43 gol nel girone d’andata come ha fatto questo Cagliari.

Il Genoa chiude il girone d’andata con quattro punti in più rispetto allo scorso campionato: in tre degli ultimi quattro tornei di A, inclusi i due più recenti, i liguri hanno migliorato il rendimento nel girone di ritorno.

Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Marco Sau: quattro reti in sei gare contro i liguri, tre delle quali in partite casalinghe.

Marco Borriello – che con il Genoa ha disputato la sua miglior stagione in Serie A, 19 gol nel 2007/08 – ha partecipato a otto reti (cinque gol, tre assist) nelle 10 gare disputate contro il Grifone in A.

