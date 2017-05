Cagliari-Milan: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Padoin, Salamon, Pisacane, Murru; Ionita, Tachtsidis, Faragò; Joao Pedro; Farias, Borriello. All. Rastelli

Squalificati: Bruno Alves, Sau, Isla

Indisponibili:

Milan (3-5-2): Donnarumma; Gomez, Zapata, Paletta; Deulofeu, Kucka, Montolivo, Pasalic, Vangioni; Suso, Deulofeu. All. Montella

Squalificati:

Indisponibili: Abate, Bonaventura, De Sciglio, Antonelli, Romagnoli, Poli

STATISTICHE OPTA

Il Milan è imbattuto contro il Cagliari da 26 partite di campionato consecutive (20V, 6N): l’ultimo successo sardo è datato ottobre ‘98.

I rossoneri hanno trovato il gol in 22 delle ultime 23 sfide contro il Cagliari in A: 46 gol segnati nel parziale, esattamente due a partita di media.

Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite nel massimo campionato italiano (37).

Nelle ultime sei partite di campionato il Cagliari ha alternato una vittoria casalinga ad sconfitta esterna – sconfitta per 6-2 in casa del Sassuolo nella più recente.

I rossoblu non ottengono quattro successi di fila in casa in Serie A da aprile 2013.

I sardi non avevano mai subito così tanti gol (75) in un singolo campionato di Serie A.

Il Milan non vince fuori casa da cinque partite di campionato (una sconfitta seguita da quattro pareggi), la peggior striscia per i rossoneri da marzo 2015.

Il Cagliari ha subito ben 19 gol da fuori area, almeno cinque più di ogni altra squadra nei cinque principali campionati europei in questa stagione.

Gerard Deulofeu, a segno contro Atalanta e Bologna, non aveva mai trovato la rete per due gare di fila nei cinque maggiori campionati europei (98 presenze totali).

Riccardo Montolivo ha segnato la sua prima rete in Serie A alla quarta presenza, Atalanta-Cagliari 2-2 dell’ottobre 2004.