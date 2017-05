Cagliari, Rastelli: "Siamo salvi ma non sazi: onoriamo la fine del campionato"

"Abbiamo trascorso un lunedì piacevole all'indomani dell'incontro con il Pescara ma poi la testa si è concentrata subito sull'impegno del San Paolo. Vogliamo onorare al meglio le ultime quattro partite di campionato". Il Cagliari ha blindato la salvezza domenica scorsa con il successo sugli abruzzesi ma il tecnico Massimo Rastelli, alla vigilia dell'anticipo con il Napoli, non ammette cali di tensione. "Non siamo sazi, raggiungere la salvezza in anticipo è stato un bel traguardo, ma non abbassiamo la guardia e conserviamo ancora molte motivazioni", ha spiegato in conferenza stampa.

L'andata fu una disfatta per i rossoblù, travolti al Sant'Elia 5-0: “Non abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità. Dopo il primo gol ci siamo sciolti", ha ricordato Rastelli. "Affrontiamo un Napoli fortissimo, che ha messo alle corde la Juventus e il Real Madrid. Bisognerà saper soffrire, restare in partita se si va sotto. Quando avremo la palla, dovremo cercare noi di impensierire gli avversari: penso che abbiamo le qualità per farlo”. Sul modulo tattico da opporre agli azzurri, il tecnico ha aggiunto: “In ogni gara abbiamo cambiato in base a chi ci trovavamo di fronte. I moduli sono importanti, ma non fanno la differenza. Attraverso gli accorgimenti provati in settimana vogliamo limitare al massimo i nostri avversari, ma la voglia di fare una prestazione importa va al di sopra di tutti i sistemi di gioco”.