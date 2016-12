Cagliari-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Storari; Pisacane, Ceppitelli, Alves, Capuano; Dessena, Tachtsidis, Padoin; Joao Pedro; Sau, Farias. All.: Rastelli

Squalificati: Isla, Colombo

Indisponibili: Murru, Ionita, Melchiorri

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Antei, Acerbi, Peluso; Mazzittelli, Sensi, Pellegrini; Ricci, Defrel, Ragusa. All.: Di Francesco.

Squalificati: -

Indisponibili: Berardi, Letschert, Duncan, Politano, Biondini, Gazzola, Cannavaro, Magnanelli, Missiroli

STATISTICHE OPTA

Cagliari e Sassuolo si sono incontrate quattro volte nel massimo campionato: i rossoblu sono imbattuti grazie a tre pareggi seguiti da una vittoria in Sardegna.

Entrambe le squadre hanno trovato la rete in questi quattro match: in media 2.8 reti a partita.

Il Cagliari ha perso solo due delle otto partite interne di campionato (5V, 1N): i sardi hanno conquistato 16 dei loro 20 punti in questa Serie A al Sant’Elia.

Il Sassuolo non ha trovato il successo nelle ultime otto trasferte di Serie A (2N, 6P) e ha sempre sia segnato che subito gol in questo parziale – i neroverdi non arrivano a nove di fila da marzo 2014.

L’ultima squadra che si è salvata dopo avere subito almeno 39 gol nelle prime 17 giornate di Serie A è stata la Pro Patria nel 1950/51.

Il Cagliari è l’unica formazione di questo campionato ad aver già subito più di 300 tiri: 307 conclusioni subite, 18 di media a partita.

Nessuna squadra ha subito più gol sugli sviluppi di corner del Sassuolo (sette) in questa Serie A, mentre il Cagliari ne ha segnati cinque degli ultimi 11 sugli sviluppi di calcio d’angolo.

João Pedro è andato a segno in due delle ultime tre gare giocate al Sant’Elia in Serie A.

Marco Sau, che ha segnato in casa tutti e tre i suoi gol in questo campionato, è l’unico giocatore della rosa del Cagliari ad aver già segnato al Sassuolo in A (due gol in quattro gare).

Alessandro Matri, ex della partita, ha segnato due delle sue 12 doppiette in Serie A in trasferta contro il Cagliari.

