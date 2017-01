Cagliari scatenato: è fatta per Faragò dal Novara, vicini anche Bisoli e Miangue

Se ne era parlato parecchio nei giorni scorso ed ora è arrivata la conferma: il Cagliari ha acquistato Paolo Faragò, centrocampista del Novara. I sardi mettono sul piatto un investimento da circa 2 milioni di euro: uno per il prestito oneroso ed uno per il riscatto. Faragò arriverà alla corte di Rastelli da subito, in prestito con diritto di riscatto. E' attesa a breve la firma sul contratto e la successiva ufficialità dell'operazione. Il giovane Faragò, classe 1993, ha già segnato cinque reti in Serie B in questa prima parte di stagione con il Novara: in carriera le reti complessive in Serie B sono 18, per uno dei talenti più interessanti di tutta la cadetteria. Gran fisico (è alto 1,87) e grande capacità di inseirmento, con il vizio del gol. Di sicuro quello del Cagliari è un colpo di sicuro affidamento, anche perché in estate era stata la Fiorenti a farsi avanti in maniera decisa per il ragazzo.

In arrivo altri due colpi

I sardi non si fermano qui e sono vicini a chiudere altri due colpi: il primo è Dimitri Bisoli, figlio dell'allenatore del Vicenza Pierpaolo. Attualmente in forza al Brescia, resterà in Lombardia fino al termine della stagione e si aggregherà ai rossoblù dalla prossima stagione. Anche in questo caso, come in quello di Faragò, il costo dell'operazione è di 2,5 milioni di euro. L'accordo con il Brescia è molto vicino. Il terzo colpo è Senna Miangue, terzino sinistro che arriverà in prestito dall'Inter fino al termine della stagione.