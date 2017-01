Cairo frena l'Arsenal: "Belotti non parte per meno di 100 milioni di euro"

"Belotti ha una clausola di 100 milioni nel suo contratto, non prendiamo in considerazione nessuna offerta sotto quella cifra". E' il chiarimento di Urbano Cairo, presidente del Torino, in risposta alle voci che arrivano dall'Inghilterra riguardanti un'offerta di 65 milioni per il Gallo.

"Arrivassero questi soldi non saremmo nella condizione di non accettare, ma è una cifra talmente alta che non credo arriverà", ha spiegato il patron granata ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio sul campo del Sassuolo. "Me lo tengo stretto, anche oggi ha fatto grandi cose, ha dato dimostrazione di grande determinazione e qualità".