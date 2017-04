Calcio, agente Gonalons e Tolisso: "No al Napoli a causa di 'Gomorra'"

Napoli, 28 apr. (LaPresse) - "Qualcuno ha creato timori in Tolisso sulla città di Napoli e lo stesso discorso vale per Gonalons. Qui si vede anche Gomorra e questo può aver influito". Lo ha rivelato Frederic Guerra, procuratore dei due giocatori in passato cercati dal Napoli ma senza successo. "Io conosco bene la città e so che i napoletani sono persone meravigliose, qui c’è lo stesso problema con Marsiglia oppure in Corsica", ha spiegato l'agente ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Tolisso era a un passo dal Napoli, ma gli hanno fatto credere che nella città non si vive bene e ha cambiato idea. Si crede - ha proseguito Guerra - che in ogni quartiere di Napoli si viva come si vede in Gomorra, ma la realtà è un'altra. Io lo so bene, in quanto ho origini napoletane e ogni volta che vengo in città i napoletani mi danno prova del loro calore, del loro affetto e della loro generosità". "Purtroppo è difficile convincere gli stranieri di come Napoli non sia soltanto come viene dipinta in Gomorra", ha concluso.