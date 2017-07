Calcio, Cagliari: ingaggiato Andreolli, accordo biennale

Cagliari, 7 lug. (LaPresse) - Marco Andreolli è un nuovo giocatore del Cagliari. Il difensore ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù per le prossime due stagioni. Lo comunica la società sarda in una nota sul proprio sito ufficiale. L'ex giocatore di Roma e Inter vanta in carriera anche 50 presenze nelle giovanili azzurre. In Under 21 ha giocato 22 volte, partecipando agli Europei 2007 e 2009.