Calcio, Conti: "Volevo solo il Milan, non vedo l'ora di iniziare"

Milano, 7 lug. (LaPresse) - "Da quando si è prospettata questa possibilità ho voluto solo il Milan. Sono grato di essere qui, non vedo l'ora di iniziare". Sono queste le prime parole di Andrea Conti come giocatore rossonero. "Ringrazio i tifosi per l'affetto che mi hanno riservato in questi giorni, sono molto felice di essere qui", ha aggiunto l'ormai ex esterno destro dell'Atalanta.