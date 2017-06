Calcio, domenica Nicola arriva al Filadelfia: per lui una targa ricordo

Milano, 16 giu. (LaPresse) - Domenica 18 giugno - al termine del viaggio in bicicletta da Crotone a Torino, fatto con un gruppo di amici per aver vinto la sfida di restare in serie A con la sua squadra - l’allenatore Davide Nicola raggiungerà e farà tappa allo stadio Filadelfia, intorno alle ore 16.30. Ad accoglierlo troverà alcune centinaia di tifosi e l’assessore allo Sport della Città di Torino, Roberto Finardi, che gli consegnerà una targa celebrativa della doppia impresa: la salvezza ottenuta con la squadra calabrese all'ultima giornata di campionato e l'aver portato a termine un viaggio di 1.500 chilometri, da Sud a Nord, percorrendo sulla due ruote a pedali tutta l'Italia. Dopo la cerimonia Davide Nicola ripartirà in direzione Vigone.