Calcio, Empoli: Buchel in ospedale dopo malore in allenamento

Empoli, 21 apr. (LaPresse) - Malore per Marcel Buchel, centrocampista dell'Empoli, nella seduta di allenamento questa mattina al 'Castellani'. Come rende noto il club toscano, il centrocampista "ha avuto un episodio lipotimico per cui lo staff sanitario ha ritenuto opportuno portarlo all'ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso".