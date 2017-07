Calcio, Fiorentina: dt Freitas rinnova fino al 2019

Firenze, 7 lug. (LaPresse) - Il direttore tecnico dell'area sportiva della Fiorentina Carlos Freitas ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2019. Lo comunica il club viola in una nota sul proprio sito ufficiale. "La società si congratula con il Direttore per il compito svolto fino a questo momento e gli augura un proficuo lavoro per le prossime stagioni sportive", fa sapere la Fiorentina.