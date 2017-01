Calcio, Juventus: seduta personalizzata per Buffon

Torino, 4 gen. (LaPresse) - La Juventus continua il lavoro di preparazione verso la sfida contro il Bologna di domani sera. Dopo la seduta atletica di ieri questa mattina i bianconeri si sono concentrati sulla tattica. Prima di scendere in campo, la squadra ha lavorato in palestra, ma una volta ritrovato il pallone si è dedicata soprattutto a curare i movimenti da replicare contro i rossoblu. Gigi Buffon, come ieri, non si è allenato con i compagni, ma sta svolgendo una seduta personalizzata. Domani, a tre giorni dal match, la squadra sarà nuovamente in campo al mattino per proseguire la preparazione.