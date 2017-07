Calcio, l'ad del Borussia punge il Milan: "Su Aubameyang ha avuto poco rispetto"

Milano, 19 lug. (LaPresse) - Il Borussia Dortmund punge il Milan. Il club giallonero, per voce dell'amministratore delegato Joachim Watzke, ha accusato il club rossonero di aver tenuto un comportamento "irrispettoso" nell'inseguimento a Pierre-Emerick Aubameyang. Ieri il Borussia ha annunciato la volontà di trattenere l'attaccante gabonese, autore di 31 gol nella scorsa stagione di Bundesliga.

"Non può essere che i dirigenti sportivi di altri club dicano in pubblico che vogliono un giocatore, come è accaduto con il Milan. Nessun segno di rispetto. E così, è arrivato il momento di fare una dichiarazione", ha chiarito Watzke alla stampa. "La situazione era chiara, avevamo concordato una data con Aubameyang ei suoi agenti e l'abbiamo passata", ha aggiunto.

"Non c'è dissenso, penso che abbiamo già fatto un passo enorme verso il giocatore. Visti i suoi meriti verso il club e il fatto che sia un ragazzo straordinario, abbiamo lasciato la finestra aperta per otto settimane. Ma ad un certo punto, il Borussia Dortmund ha bisogno di certezze per la sua pianificazione". L'ad non ha escluso che Aubameyang possa partire in caso di grossa offerta ma ha sottolineato che "il nostro obiettivo è che giochi con noi nella prossima stagione".