Calcio, Milan: personalizzato per Romagnoli, Bertolacci in gruppo

Milano, 28 apr. (LaPresse) - Ultima seduta per il Milan prima della rifinitura, a quasi 48 ore dalla sfida con il Crotone, con la rosa a disposizione di Vincenzo Montella impegnata nel completare la preparazione della sfida. Nell'unica sessione prevista per venerdì, alla mattina, i rossoneri - dopo il torello e il riscaldamento basato su corsa e mobilità degli arti - hanno effettuato un doppio lavoro specifico: una parte del gruppo, sul campo centrale, ha svolto un esercizio tattico col pallone; invece il resto della squadra, sul rialzato, ha curato i calci d'angolo a favore. In chiusura, partitella tattica. Per quello che riguarda i singoli, Bertolacci ha lavorato in gruppo, personalizzato invece per Romagnoli. Domani la rifinitura è in programma a partire dalle 10.30.