Calcio, Napoli: caviglia ko, terapie e differenziato per Maksimovic

Napoli, 11 mag. (LaPresse) - Il difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, si è sottoposto a terapie e a un lavoro differenziato dopo aver accusato durante l'allenamento di ieri un lieve trauma distorsivo alla caviglia destra. Lo comunica il club campano in una nota sul proprio sito ufficiale. La squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana a Castelvolturno in preparazione della partita di campionato con il Torino, in programma domenica alle 15 allo stadio Olimpico.