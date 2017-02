Calcio Palermo, Lopez: Dato segnale ma dobbiamo continuare così-2

Palermo, 11 feb. (LaPresse) - "Fare risultati è importante, dà fiducia per lavorare meglio. Abbiamo dato un segnale forte ma dobbiamo continuare su questa strada". Dopo il pareggio con il Napoli e la vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il Crotone, il tecnico del Palermo, Diego Lopezl è consapevole che la sua squadra debba proseguire in questa striscia di risultati. "Contro l'Atalanta non sarà facile, loro vanno forte e giocano bene a calcio - ha proseguito l'allenatore uruguaiano in conferenza stampa alla vigilia della sfida con gli orobici -. Io punto molto sui fatti. Quando sono venuto qui, avevo la speranza di lavorare in questo modo. I ragazzi hanno tanta voglia".

Lopez ha ammesso che "abbiamo ancora molto da migliorare, alzare il baricentro e velocizzare il possesso palla - ha sottolineato -. Ma da Napoli al Crotone siamo cresciuti. Ogni gara è diversa dalla precedente. Giochiamo in casa e dobbiamo cercare di fare bene, siamo al 70-80% delle potenzialità". A proposito della squadra di Gasperini, sorpresa di questo campionato, l'ex allenatore del Cagliari ha evidenziato che "l'Atalanta non è solo singoli, è un grande collettivo. E noi dobbiamo affrontarli da squadra unita, con lo spirito giusto - ha concluso -. La fiducia e l'autostima dei ragazzi cresce anche con i risultati. In settimana siamo migliorati, l'ho notato in allenamento".